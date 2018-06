Hamilton spaziert in Frankreich ungefährdet zum Sieg

Vettel benötigte genau 20 Runden, um seinen Rückstand wieder aufzuholen und den Anschluss an die Spitzengruppe wiederherzustellen. Bei Bottas dauerte das Ganze - wohl auch bedingt durch die Beschädigungen an seinem Mercedes - ein wenig länger, letztlich war aber auch er wieder auf der sechsten Position angelangt. Weil sein als Absicherung geplanter zweiter Boxenstopp aber unplänmäßig 8,5 statt 2,5 Sekunden dauerte, fiel Bottas wieder zurück und kam letztlich nicht über den siebenten Platz hinaus. Vettel reagierte auf die finnische Misere, fuhr ebenfalls noch einmal an die Boxen und saß dabei auch noch die ihm für den Startcrash aufgebrummte Fünf-Sekunden-Strafe ab.

Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen profitierte unterdessen von seiner cleveren Reifenstrategie. Weil der „Ultrasoft“-Reifen (theoretisch der weichste Reifen an diesem Wochenende in Frankreich) über lange Distanzen hielt, konnte Räikkönen kurz vor Rennende die Lücke zum Drittplatzierten Daniel Ricciardo im Red Bull schließen und nach kurzer australischer Gegenwehr den dritten Platz erobern.

Gelungener Auftakt zum Triple-Header

An der Spitze hatte Hamilton unterdessen keine Sorgen. Verstappen - als Begünstigter der Startkollision auf den zweiten Platz nach vorne gerutscht - konnte den Briten nie wirklich in Bedrängnis bringen. Spätestens mit dem späten Ausfall von Lance Stroll, an dessen Williams zwei Runden vor Schluss der Reifen platzte und der ein Virtuelles Safety Car verursachte, war Hamilton an der Spitze frei von jeder Gefahr für seinen Sieg.