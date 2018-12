Habsburg bei DTM-Nachwuchstests für Mercedes, nicht Audi

Ferdinand Habsburg wird die "Young-Driver-Tests" der DTM ab diesem Montag in Jerez de la Frontera für Mercedes und nicht wie bereits verkündet für Audi bestreiten. Mercedes hat sich zu Saisonende aus der Serie zurückgezogen, setzt in Spanien via HWA aber nochmals das diesjährige DTM-Auto ein und wird gemeinsam mit Audi und BMW zu sehen sein. Noch nicht dabei ist dort das neue Aston-Martin-Team.

Neben Habsburg sowie zwei weiteren Piloten nominierte HWA mit dem Linzer Thomas Preining (20) einen zweiten Österreicher für die dreitägigen Nachwuchs-Testfahrten in Andalusien. "Ich habe dort mehr Zeit im Auto angeboten bekommen", begründete Habsburg gegenüber der APA - Austria Presse Agentur den Gesinnungswandel. Nachdem die Formel 3 für den talentierten Kaiser-Urenkel künftig "eher keine" Option mehr ist, bemüht sich der 21-Jährige derzeit für 2019 um ein Cockpit im vom Österreicher Gerhard Berger geleiteten Deutschen Tourenwagen Masters.