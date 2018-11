Haas-Protest gegen Force India vor Formel-1-Finale

Der indische Rennstall war Ende Juli in die Insolvenz geschlittert und daraufhin in der Sommerpause von einem vom kanadischen Milliardär Lawrence Stroll geführten Konsortium übernommen worden. Durch diesen Besitzerwechsel verlor das Team seine bis zum Belgien-Grand-Prix errungenen 59 Punkte in der Konstrukts-WM, die am Saisonende über die Verteilung der Preisgelder entscheidet. Vor dem letzten Saisonlauf am Sonntag ist Haas mit 90 Punkten Fünfter dieser Wertung, Racing Point Force India mit 48 Zählern Siebenter.