Günstiger und umkämpfter: Die Formel 1 hat ambitionierte Pläne

Melbourne bleibt Gastgeber

Der Abstand zwischen den Topteams und dem Rest wird als zu groß erachtet. "Es gibt derzeit drei Teams, die Rennen gewinnen können", sagte F1-Sportdirektor Ross Brawn. "Die Formel 1 wird in den nächsten Jahren einen viel besseren Weg einschlagen, in dem ein wirklich gutes Mittelklasse-Team vorne mitmischen kann. Das wollen wir erreichen. Dass, wenn du einen Charles Leclerc oder Max Verstappen in einem Mittelfeld-Team hast, es einen Unterschied machen kann."

Derzeit ist das nicht der Fall. Das letzte Rennen, das nicht von Mercedes, Ferrari oder Red Bull gewonnen wurde, war 2013 in Australien. In Melbourne wird die Formel 1 übrigens weiterhin bis zumindest 2025 gastieren, wie am Donnerstag verkündet wurde.