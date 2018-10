Hamilton verleiht sich in Mexiko den Legendenstatus

Was ist noch machbar an Steigerung, an Superlativen? Der Brite hat eine Saison fast ohne Fehler hinter sich. Noch besser kann er nur werden, wenn Mercedes wieder zur Dominanz der Jahre 2014, 2015 und 2016 zurückkehrt. Dass Hamilton auch 2019 der große Titelfavorit sein wird, steht außer Frage. Und auch, wenn er stets betont, dass er seine Rivalen gerne im Duell Rad an Rad schlägt - gegen eine ähnlich dominante Saison wie 2018 wird er wohl nichts einzuwenden haben.