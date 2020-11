Wolff zu Rolle als Mercedes-Teamchef: "Nicht für Rest meines Lebens"

Toto Wolff ist bereit, seine Rolle als Teamchef der Formel-1-Rennstalls Mercedes zu einem geeigneten Zeitpunkt abzugeben. "Ich will das nicht für den Rest meines Lebens machen", sagte der Wiener am Freitag vor dem Grand Prix der Türkei. Auf die Frage, ob er eventuell auch schon einen geeigneten Nachfolger im Blick habe, antwortete der 48-Jährige nach einer kurzen Denkpause vielsagend: "Vielleicht."

Er habe weiterhin Spaß an seinem Job. Wolff verwies angesichts von 250 Hotel-Übernachtungen und 500 Flugstunden alleine im vergangenen Jahr jedoch auf einen gewissen Verschleiß. Spekulationen, dass er sich von seinem Posten zurückziehen könnte und vielleicht in anderer Funktion weitermacht, gibt es schon länger. Über einen Zeitplan wurde in Istanbul nicht gesprochen.