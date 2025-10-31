Ex-Weltmeister der Formel 1 beendet seine Karriere

Insgesamt absolvierte Button 306 Rennen in der Königsklasse, 15 konnte er gewinnen , 50 Mal stand er auf dem Podest der besten drei Fahrer. Seinen letzten Grand Prix fuhr Jenson Button im Jahr 2017, als er in Monte Carlo für Fernando Alonso einsprang und in den McLaren stieg. Der Spanier fuhr am selben Wochenende beim Indianapolis 500.

2009 war das große Jahr von Jenson Button . Der damals 29-jährige Brite fuhr mit dem damals völlig unterschätzten Team von BrawnGP zum Weltmeistertitel in der Formel 1 .

Nun setzt Button seinen Rennhelm ab. Anfang November wird er mit 45 Jahren ein letztes Mal ins Cockpit steigen, um danach seine Karriere als Profi-Rennfahrer zu beenden. Beim Langstreckenrennen in Bahrain steht er zum letzten Mal am Start.

"Das wird das Ende sein"

Im Gespräch mit der BBC sagte Button: "Ich habe Bahrain immer gemocht, es ist eine Strecke, die Spaß macht. Ich werde es so sehr genießen, wie ich kann, weil das das Ende meiner professionellen Rennfahrerkarriere sein wird."

Sein Entschluss sei rasch gefallen. Der Alltag sei mittlerweile viel zu hektisch geworden. Ein entscheidender Faktor sei seine Familie mit den beiden Kindern, vier und sechs Jahre alt. Zeit mit den Kindern könne man nicht nachholen.