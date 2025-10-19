Formel 1: Verstappen siegt in Austin und ist zurück im Titelrennen
Die Formel-1-WM 2025 wird aus einem Zweikampf der McLaren-Piloten in der Zielgeraden doch noch ein Dreikampf, in den sich der regierende Weltmeister Max Verstappen einmischt.
Der Niederländer gewann nach dem Sprint am Samstag auch den Grand Prix von Austin (Texas) am Sonntag überlegen vor Lando Norris und Charles Leclerc. Der WM-Führende Oscar Piastri beendete ein schlechtes Wochenende nur auf Platz fünf.
Das Rennen beinhaltete wenig Spannung, umso mehr dafür der Kampf um die WM. Piastri hat nur noch 14 Zähler Vorsprung auf Norris und 40 auf Verstappen. Der Niederländer konnte in Austin 23 Punkte gutmachen und feierte seinen 1232. Podiumsplatz, womit er mit Sebastian Vettel gleichzog.
McLaren-CEO Zak Brown sprach von einem frustrierenden Sprint am Samstag mit einem Doppel-Aus seiner Piloten und meinte vor dem Sonntag-Grand-Prix: „Wir haben zwei tolle Fahrer, wir müssen einfach machen, was wir schon das ganze Jahr gemacht haben.“
Leichter gesagt, als getan. Denn die McLaren befinden sich seit einigen Rennen im Formtief, weshalb Weltmeister Verstappen seinen Red Bull wieder zurück ins Titelrennen steuern konnte. Der Niederländer verteidigte am Start seine Poleposition und blieb souverän in Führung, dahinter ließ sich Lando Norris von Ferrari-Pilot Charles Leclerc überrumpeln.
WM-Leader Oscar Piastri lag auf dem wenig zufriedenstellenden Rang fünf und konnte nach vorne nicht attackieren.
Das Feld war aufgefädelt, Runde um Runde fuhren alle hintereinander her, als würde man einen Gänsemarsch simulieren. Nur Norris schickte sich zwischendurch an Leclerc zu ärgern, der McLaren-Pilot fühlte sich ein wenig aufgehalten. In der 21. Runde schob sich Norris dank Geschwindigkeitsüberschusses auf Platz zwei, den er auch im Ziel innehatte.
Sieger Verstappen jubelte: "Das war ein unglaubliches Wochenende für uns. Es war nicht leicht die Reifen zu managen, ich bin stolz auf jeden im Team."
