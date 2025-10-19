Formel 1: Verstappen siegt in Austin und ist zurück im Titelrennen

Die Formel-1-WM 2025 wird aus einem Zweikampf der McLaren-Piloten in der Zielgeraden doch noch ein Dreikampf, in den sich der regierende Weltmeister Max Verstappen einmischt. Der Niederländer gewann nach dem Sprint am Samstag auch den Grand Prix von Austin (Texas) am Sonntag überlegen vor Lando Norris und Charles Leclerc. Der WM-Führende Oscar Piastri beendete ein schlechtes Wochenende nur auf Platz fünf.

Das Rennen beinhaltete wenig Spannung, umso mehr dafür der Kampf um die WM. Piastri hat nur noch 14 Zähler Vorsprung auf Norris und 40 auf Verstappen. Der Niederländer konnte in Austin 23 Punkte gutmachen und feierte seinen 1232. Podiumsplatz, womit er mit Sebastian Vettel gleichzog. McLaren-CEO Zak Brown sprach von einem frustrierenden Sprint am Samstag mit einem Doppel-Aus seiner Piloten und meinte vor dem Sonntag-Grand-Prix: „Wir haben zwei tolle Fahrer, wir müssen einfach machen, was wir schon das ganze Jahr gemacht haben.“ Leichter gesagt, als getan. Denn die McLaren befinden sich seit einigen Rennen im Formtief, weshalb Weltmeister Verstappen seinen Red Bull wieder zurück ins Titelrennen steuern konnte. Der Niederländer verteidigte am Start seine Poleposition und blieb souverän in Führung, dahinter ließ sich Lando Norris von Ferrari-Pilot Charles Leclerc überrumpeln.

