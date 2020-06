Psychologie & Mathematik vor dem Endspurt

Vorentscheidung.

Dieses Wort will Nico Rosberg nicht hören. Geschweige denn selbst in den Mund nehmen. "Alle Möglichkeiten sind noch da", sagte der 29-jährige Mercedes-Fahrer tapfer, nachdem er im drittletzten Rennen der Saison in Austin ( USA) wieder einmal Zweiter geworden war. Zum zehnten Mal in dieser Saison. Wieder hatte sich sein Stall-Rivale Lewis Hamilton durchgesetzt. Diesmal mit einem perfekten Überholmanöver in der 24. Runde.

"Es gibt keine schlimmere Art und Weise zu verlieren: Pole Position und dann überholt dich der Teamkollege mit dem gleichen Auto. Das ist ekelhaft", fasste Rosberg die Ereignisse des Sonntags zusammen, die Hamilton (29) mit dem fünften Sieg in Serie endgültig zum WM-Favoriten machten.

24 Punkte Vorsprung hat der Brite mit den glitzernden Ohrsteckern vor den verbleibenden Rennen in Brasilien (9. November) und Abu Dhabi (23. November) gesammelt. Nur wegen der doppelten Punkte, die heuer erstmals beim Finale vergeben werden, darf Rosberg noch vom Titel in der Fahrerwertung träumen. Der Verfolger ist aber auf einen Fehler des zuletzt souveränen Teamkollegen angewiesen: Denn ein dritter Platz in São Paulo (15 Punkte) und Rang zwei im Finale (36) würden Hamilton zum zweiten Triumph nach 2008 ( McLaren) reichen.