Formel 1: Welche Chancen Piastri noch im WM-Kampf hat

Auf wen rollt die Kugel im Formel-1-Roulette von Las Vegas? Die besten Chancen im Grand Prix am Sonntag (5.00 MEZ/live ServusTV) hat Lando Norris. Der Brite zeigt aufsteigende Form und hat seinen Vorsprung auf McLaren-Kollegen Oscar Piastri ausgebaut (siehe Grafik). Max Verstappen könnte nach diesem Wochenende aus dem WM-Rennen schon ausgeschieden sein. Doch worüber wird dieser Tage in Las Vegas noch gesprochen?