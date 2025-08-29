Formel 1: Hoppalas von Kimi Antonelli und Max Verstappen

Es läuft nicht so richtig für Kimi Antonelli . Der Italiener fuhr im ersten Training am Freitag in Zandvoort nur sechs Runden, dann steckte sein Mercedes im Kiesbett . Da das Auto geborgen werden musste, war für den 19-Jährigen die Session rasch vorbei. Für Antonelli war es ein katastrophaler Start in das erste Wochenende nach der Sommerpause. Denn schon in der ersten Saisonhälfte lief es nicht wirklich gut für den Mercedes-Mann.

Ein Missgeschick passierte auch Lokalmatador Max Verstappen. Beim Probestart nach der Session verpasste er den Bremspunkt, rutschte ebenfalls in Kiesbett und blieb stecken.

Dominiert wurde das Training wie erwartet von den beiden McLaren-Piloten. Lando Norris war vor WM-Leader Oscar Piastri der Schnellste.