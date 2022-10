Formel 1: Mercedes-Pilot Russell Schnellster im zweiten Mexiko-Training

Leclerc krachte beim Pirelli-Reifentest nach einem Dreher relativ wuchtig mit dem Heck in die Streckenbegrenzung. Der Schaden am Ferrari war betrĂ€chtlich. Sollte auch das Getriebe gewechselt werden mĂŒssen, wĂ€re eine Startplatzstrafe die Folge. Der Monegasse kĂ€mpft mit Perez noch um den zweiten WM-Rang. Drei Punkte vor Schluss liegt er zwei Punkte vor dem Red-Bull-Mann.

Verstappen hingegen könnte mit einem Erfolg in Mexiko-Stadt einen neuen Rekord fĂŒr die Anzahl der Saisonsiege aufstellen. Mit bisher 13 Erfolgen liegt der NiederlĂ€nder gleichauf mit Michael Schumacher 2004 und Sebastian Vettel 2013. In dieser Saison gibt es allerdings deutlich mehr Rennen.

7-Millionen-Dollar-Zahlung

Nach dem Fahrer-Titel fĂŒr Verstappen hatte Red Bull vergangene Woche in Austin auch bereits jenen in der Konstrukteurs-WM fixiert. Zudem ist Verstappens WM-Krone von 2021 bestĂ€tigt. Am Freitag erreichte die Nachricht das Fahrerlager, dass sich Red Bull im Streit um die Überschreitung der Kostengrenze mit der Regelbehörde geeinigt hat. Das Weltmeister-Team muss 7 Mio. Dollar (6,97 Mio. Euro) zahlen. Zudem wurde die Zeit fĂŒr Aerodynamik-Entwicklung - etwa im Windkanal oder via Strömungssimulation (CFD) - fĂŒr die nĂ€chsten zwölf Monate um zehn Prozent reduziert.