Formel 1: Warum die Konkurrenz das nächste Solo für McLaren fürchtet

Es ist nur eine kleine Statistik, aber vielleicht eine aussagekräftige für die aktuelle Situation. Lando Norris ist der erste McLaren-Pilot an der Spitze der WM-Wertung seit 13 Jahren. Zuletzt hatte mit Lewis Hamilton nach dem Großen Preis von Kanada 2012 ein McLaren-Pilot das Ranking angeführt.

Und McLaren ist nach dem Auftaktsieg in Melbourne auch beim zweiten Grand Prix der Saison in Schanghai das Team, das es zu schlagen gilt. „Wir sind wirklich gut in die Saison gestartet“, meinte Norris nüchtern.

In China steigt am Samstag der erste Sprint der Saison, Startschuss zum Grand Prix ist am Sonntag um 8 Uhr MEZ (live ServusTV, Sky). McLaren strebt nach dem Erfolg von Lando Norris in Melbourne den zweiten Saisonsieg an. „Es ist großartig, als Rennsieger in das zweite Rennen der Saison zu gehen“, so der Brite.