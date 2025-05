Verstappen wegen Geburt seines Kindes am Donnerstag in Miami abwesend

"Max wird nicht am Medientag in Miami teilnehmen, da er die Geburt seines Kindes erwartet", hieß es von seinem Rennstall Red Bull. Alles sei gut, und er werde an diesem Freitag an die Strecke zurückkehren.

Am Freitagabend mitteleuropäischer Zeit steht um 18.30 Uhr das einzige freie Training an. Vier Stunden später wird die Startaufstellung für das Sprintrennen am Samstag ausgefahren.

Norris fordert Piastri

Für Lando Norris ist die Rückkehr nach Miami am Samstag (Sprint/18 Uhr) und Sonntag (22 Uhr/beide live ServusTV) eine besondere, feierte der Brite in Florida 2024 doch seinen ersten Formel-1-Triumph. Doch sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri droht ihm vor dem sechsten Saisonrennen weiter den Rang abzulaufen. Der Australier übernahm mit dem Sieg in Saudi-Arabien die WM-Führung und wird auch vor dem Rennen rund um das Stadion der Miami Dolphins hoch eingeschätzt.

Während Piastri am Sonntag den Sieg-Hattrick anstrebt, will sich Norris nach einigen Rückschlägen rehabilitieren. „Ich habe Selbstvertrauen, das Tempo ist da“, betonte Norris, der im Vorjahr vom fünften Startplatz aus triumphierte. Zuletzt zeigte er im Qualifying Schwächen. „Ich mache mir an Samstagen selbst das Leben schwer.“ Der Samstag ist zum zweiten Mal in der noch jungen Saison ein Tag, an dem es in einem 100-km-Sprint um Punkte geht.