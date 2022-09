Formel 1: Verstappen holt die Poleposition für sein Heimrennen

Alles dreht sich um Max Verstappen, und der Niederländer hat seine Fans am Samstag nicht enttäuscht. Der 24-Jährige fuhr auf seiner Heimstrecke 1:10,342 und war damit um 21 Tausendstelsekunden schneller als Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.

"Da haben wir uns sehr gut erholt", funkte Verstappen. "Im Vergleich zu gestern haben wir uns sehr verbessert." Denn am Freitag hatte es noch einige Probleme am Auto von Verstappen gegeben. Aus Gründen der Sicherheit tauschte Red Bull danach viele Teile am Auto aus. "Das sollte jetzt passen", prophezeite Motorsportberater Helmut Marko schon vor dem Qualifying. Und der Grazer sollte Recht behalten.

Leclerc war gefasst: "Das war unglaublich eng, Max muss eine tolle Runde am Ende gefahren sein. Aber mein Auto war im Q3 sehr gut, das Auto funktioniert sehr gut." Der Monegasse sieht Ferrari stärker als noch vor einer Woche in Spa: "Wir brauchen einen guten Start, dann können wir im Rennen vielleicht mithalten."