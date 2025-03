Im Wert von 600 Millionen Euro: Mateschitz kauft F1-Autos von Ecclestone

Bernie Ecclestone hat seine Sammlung von alten Formel-1-Autos um eine unbekannte Summe an Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz verkauft. Das bestätigte der 94-jährige Ex-Formel-1-Boss am Freitag gegenüber Reuters. Die 69 Boliden sollen laut Ecclestone in Zukunft öffentlich ausgestellt werden. „Sie werden so etwas wie ein Museum bauen“, sagte Ecclestone.