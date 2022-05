Formel 1 in Barcelona: Leclerc und Verstappen in Startreihe 1

Vor dem sechsten Saisonlauf führt Leclerc in der WM mit 19 Punkten vor Verstappen. Einer von beiden lag bisher in jedem Rennen ganz vorne. Leclerc siegte zweimal, Verstappen setzte sich schon dreimal durch und will in Spanien seinen Rückstand verkleinern.

Mick Schumacher war im Haas als Zehnter so gut wie noch nie zuvor in seiner Laufbahn im Qualifying. Danach hatte es noch wenige Stunden zuvor nicht ausgesehen. Das dritte Training musste der Deutsche abbrechen, nachdem am rechten Hinterrad des Deutschen die Bremse in Flammen aufgegangen war.