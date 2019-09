Formel 1: Haas setzt auch 2020 auf Grosjean und Magnussen

Das Formel-1-Team Haas hat am Donnerstag im Vorfeld des Grand Prix in Singapur die Verlängerung der Verträge mit den Stammfahrern Romain Grosjean und Kevin Magnussen mitgeteilt. Der 33-jährige Franzose Grosjean fährt seit 2016 für das US-Team, der 26-jährige Däne Magnussen seit 2017.

Zuvor war spekuliert worden, dass der Deutsche Nico Hülkenberg, der bei Renault nach drei Jahren am Saisonende Platz für den Franzosen Esteban Ocon machen muss, bei Haas den Platz von Grosjean einnehmen könnte, zumal Magnussen und Grosjean auf der Strecke heuer bereits ein paar Mal aneinandergeraten sind. Nach einem fünften Platz in der Konstrukteurswertung im Vorjahr liegt Haas heuer sieben Rennen vor Schluss mit 26 Punkten nur auf dem vorletzten Rang. In der Fahrer-WM ist Magnussen mit 18 Zählern unmittelbar vor Grosjean (8) 16.