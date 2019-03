Ferrari nach WM-Auftakt schon im Krisenmodus

Momentaufnahme?

Auch Vettel wollte vom Glauben an seine WM-Chance nicht abrücken. Im Vorjahr sei das Team in Australien ebenso unzufrieden mit dem Auto gewesen und habe die Probleme in den zwei Wochen bis zum nächsten Rennen in Bahrain behoben, betonte der 31-Jährige. Damals hatte er allerdings trotz der Sorgen im Albert Park gewonnen.

Bestärkt durfte sich Vettel durch die Analyse von Mercedes-Teamchef Toto Wolff fühlen. Der Wiener wollte die Dominanz der Silberpfeile mit dem überragenden Sieger Valtteri Bottas vorerst nur als Momentaufnahme verstanden wissen. "Es ist schwer, bei diesen neuen Autos die punktgenaue Abstimmung zu finden. Sie haben eine falsche Abzweigung genommen, aber haben sicher kein grundsätzliches Problem", urteilte Wolff.

Wie unverhofft sich die Geschicke auf der Rennstrecke ändern können, beobachtete der 47-Jährige staunend auch im eigenen Team. Selten zuvor war der fünfmalige Weltmeister Lewis Hamilton von einem Stallgefährten so distanziert worden wie diesmal von Bottas. "Das ist ein bisschen wie ein Märchen. Lass dich nicht von anderen zerbrechen, glaube an dich selbst", sagte Wolff über den Finnen.