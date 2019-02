Der neue Mercedes bietet viel Anlass für Spekulationen

Ferrari leicht vorne

Ein Pluspunkt sei die Laufleistung. "Im Vergleich zu vielen anderen Teams haben wir ziemlich viele Kilometer geschafft. Ich fühle mich im Auto wohl und habe definitiv genug Kilometer als Fahrer für Melbourne", erklärte Bottas. In der Stadt an Australiens Südspitze findet am 17. März der erste Grand Prix des Jahres statt. "Es wäre schön, wenn wir in Melbourne konkurrenzfähig sind. Wir wissen, dass wir das schaffen können. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn wir hinten sind, liegt es an uns, die anderen zu jagen."

Die anderen sind für ihn freilich in erster Linie Ferrari und Red Bull, die schon in den vergangenen Jahren die stärksten Herausforderer von Mercedes waren. " Red Bull schaut auch sehr gut aus. Zwischen uns sind die Unterschiede nicht massiv. Aber mein und unser Gefühl ist, dass Ferrari ein bisschen vor uns beiden ist. Und ehrlich gesagt, das ganze Feld scheint etwas näher beieinander", erläuterte Bottas. "Das sind aber nur Ratespiele. Man weiß nie, mit was die anderen in Melbourne auftauchen."