Bottas schnappt Hamilton die Sotschi-Pole weg

Valtteri Bottas hat sich in der Qualifikation zum Russland-Grand-Prix zum sechsten Mal in seiner Karriere die Poleposition gesichert. Der Finne distanzierte am Samstag in Sotschi seinen Mercedes-Kollegen und WM-Führenden Lewis Hamilton um 0,145 Sekunden. Sebastian Vettel kam mit 0,556 Sekunden Rückstand vor seinem Ferrari-Kollegen Kimi Räikkönen auf den dritten Platz.

