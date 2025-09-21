Formel 1 in Baku: WM-Leader Oscar Piastri crasht in der 1. Runde

Für Oscar Piastri waren die Chancen auf den Sieg schon in der ersten Runde des Grand Prix von Aserbaidschan vorbei. Der Australier verpatzte seinen Start komplett, danach fuhr er mit seinem McLaren übermotiviert in eine Kurve und zerstörte sein Arbeitsgerät in den Barrieren. 34 Formel-1-Rennen war er zuvor in Folge in den Punkterängen.

Für Piastri war das Rennen vorbei. Für Bernd Mayländer im Safety-Car begann der Arbeitstag. Es dauerte einige Runden, bis das Rennen fortgesetzt werden konnte.

Klar war allerdings: Piastri wird seine WM-Führung behalten, denn sein Vorsprung auf den ersten Verfolger Lando Norris betrug vor dem Rennen 31 Punkte. Für einen Sieg werden 25 Punkte vergeben.