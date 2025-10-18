Formel 1: McLaren-Drama in Texas mit Doppel-Aus, Verstappen gewinnt den Sprint

Nach der ersten Kurve konnte Max Verstappen unter seinem Helm schon breit grinsen. Denn nach wenigen Sekunden verabschiedeten sich beide McLaren ins Kiesbett, der WM-Führende Oscar Piastri und sein erster Verfolger Lando Norris gingen beim Sprint von Austin (Texas) leer aus. Verstappen erwischte einen perfekten Start und verteidigte seine Poleposition in der schwierigen Kurve 1 souverän. Doch dahinter spielte sich ein wahres McLaren-Drama ab, weil den Piloten offenbar der Platz ausging. Norris hatte einen schlechten Start, Piastri attackierte nur kurz, zog zurück und wurde von Hülkenberg getroffen und in das Auto von Norris bugsiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MARK THOMPSON / MARK THOMPSON

Norris, Piastri und auch Alonso als Leidtragender stapften wütend zurück zu ihren Boxen, während sich das restliche Feld hinter dem Safety Car auffädelte. Die Streckenposten hatten noch einige Trümmerteile der verschiedenen Havarien einzusammeln. Hier ein Rad, dort ein Frontflügel. Hülkenberg, der Verursacher der Karambolage, konnte weiterfahren. Die Rennleitung entschied sich rasch, keinem Piloten die Schuld umzuhängen. Ein klassischer Rennunfall eben mit sehr viel Blechschaden.