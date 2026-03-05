Desaster vor Formel-1-Auftakt: Fahrern drohen dauerhafte Nervenschäden

Formel-1-Team Aston Martin muss mit einem Desaster zum Auftakt in die Saison rechnen. Vor dem ersten Grand Prix des Jahres an diesem Sonntag (5.00 MEZ Uhr/ServusTV) in Australien räumte Teamchef Adrian Newey erhebliche vom Honda-Motor ausgelöste Probleme ein. Risiko einer dauerhaften Schädigung der Nerven Antriebsbedingte Vibrationen würden "einige Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit" verursachen, sagte der Engländer, der sich im Laufe seiner Karriere einen Ruf als Design-Genie erarbeitet hat, am Donnerstag in Melbourne. "Spiegel fallen ab und so weiter, was wir beheben müssen. Das viel größere Problem ist jedoch, dass sich die Vibrationen letztendlich auf die Finger des Fahrers übertragen werden."

Fernando Alonso sei der Meinung, "dass er nicht mehr als 25 Runden am Stück" fahren könne, "ohne eine dauerhafte Schädigung der Nerven in seinen Händen zu riskieren", meinte Newey. Lance Stroll wiederum, der zweite Fahrer, rechne damit, "dass er nicht mehr als 15 Runden fahren kann, bevor diese Schwelle erreicht ist." Alonso und Stroll dürfen vorerst ihren AMR26 nur dosiert fahren. Aston Martin: "Werden Anzahl der Rennrunden stark einschränken" "Wir werden die Anzahl der Runden, die wir im Rennen fahren, stark einschränken müssen, bis wir den Vibrationen auf den Grund gegangen sind und Verbesserungen erzielt haben", erklärte Newey.