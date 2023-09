Formel 1: Alle Teams hielten sich an die finanziellen Spielregeln

Alle Formel-1-Teams haben sich in der Saison 2022 an die Finanzvorgaben gehalten. Das gab der Internationale Automobilverband in einer Mitteilung nach der Prüfung der entsprechenden Unterlagen der zehn Rennställe bekannt. Erlaubt waren den Teams laut Budgetobergrenze 140 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 130 Millionen Euro. In diesem Jahr sind es 135 Millionen US-Dollar (rund 125 Millionen Euro).