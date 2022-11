Finaler Zweikampf: Bagnaia holt erstmals WM-Titel in der MotoGP

Der 25-jĂ€hrige Bagnaia, der vergangenes Jahr auf dem Circuit Ricardo Tormo gewonnen hatte, ist der erste italienische MotoGP-Champion seit Valentino Rossi 2009 bzw. der erste fĂŒr Ducati seit 2007. FĂŒr ihn ist es der zweite WM-Titel nach jenem in der Moto2-Klasse 2018. Tageszweiter wurde KTM-Fahrer Brad Binder.

Der Spanier Augusto Fernandez ist neuer Weltmeister in der Moto2. Fernandez entschied das Duell zweier Kalex-Fahrer gegen den Japaner Ai Ogura, seinen letzten verbliebenen Konkurrenten im Titelkampf, fĂŒr sich. Fernandez tritt die Nachfolge des Australiers Remy Gardner an. Der Spanier wird in der kommenden Saison als einziger Fahrer aus der Kategorie Moto2 in die Klasse MotoGP aufsteigen.