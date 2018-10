Ferrari streckt seine Fühler nach Amerika aus

Kein Wunder also, dass ihre Bemühungen, einen Fuß in die Türe der IndyCar-Serie zu bekommen, durchaus argwöhnisch betrachtet werden. Ein einsatzbereites Team mit erfahrener Crew und zumindest einem routinierten Fahrer wäre eine herausragende Basis für einen werksseitigen Einstieg von Ferrari in einigen Jahren. Und ein solcher wäre wiederum ein ausgezeichneter Trumpf, wenn in zwei Jahren mit den Formel-1-Verantwortlichen verhandelt wird - denn Ferraris Vertrag bindet den Rennstall nur bis Ende 2021 an die Königsklasse, danach wird neu verhandelt. Die von Ferrari oft gespielte "Dann gehen wir eben in eine andere Serie"-Karte erhielte mit einem vorbereiteten IndyCar-Einstieg zusätzliches Gewicht.

Historisches Vorbild

Dieses Spiel hat schon einmal funktioniert. 1986 hatte Ferrari sogar schon einen Rennwagen vorbereitet - den 637. Enzo Ferrari war damals höchst unzufrieden mit den Plänen, dass die Motoren in der Formel 1 ab 1987 V8-Motoren sein müssten. Also gab der "Commendatore" einen Prototypen für den Einstieg in die CART-Serie - den Vorgänger von IndyCar - in Auftrag. Der 637 entstand in Kooperation mit dem erfahrenen Truesports-Team und deren Fahrer Bobby Rahal. Das Druckmittel war ausreichend - Ferrari durfte auch über 1986 hinaus seinen V6-Turbomotor einsetzen. Für den 637 hieß das, dass er in die Garage wanderte und später zum Testträger für Alfa Romeos neu entwickelten CART-Motor umfunktioniert wurde.