Ferrari-Neuling Leclerc bei Dienstag-Test der Schnellste

Der neue Williams von Rückkehrer Robert Kubica und Neuling George Russell soll nun am frühen Mittwochmorgen an der Strecke eintreffen und dann im Bestfall am Nachmittag seine ersten Runden drehen. Bis zum Donnerstag kann das Team den nicht rechtzeitig fertig gewordenen FW42 dann noch testen. Von Dienstag bis Freitag nächster Woche dürfen alle Teams dann noch einmal auf dem Kurs in Katalonien ihre Autos auf den Saisonstart am 17. März in Melbourne vorbereiten.