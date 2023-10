Erster Sieg für Johann Zarco in der Motorrad-Weltmeisterschaft

Johann Zarco (Ducati) sicherte sich am Samstag beim Grand Prix von Australien den Sieg im Rennen der MotoGP. Der Franzose gewann erstmals ein Rennen in der Motorrad-Königsklasse. "Das ist ein richtig gutes Gefühl! Es fällt schwer zu glauben, dass es mein erster Sieg ist. Ich hatte einen ziemlich guten Start und war recht schnell", sagte der 33-Jährige. "Ich habe versucht, den Hinterreifen so gut es ging zu schonen."