Erster Saisonsieg für Lucas Auer in der DTM

„Ich freue mich riesig!“, sagte Lucas Auer am Ende eines langen Tages. Mit einer hundertprozentigen Ausbeute reiste der Tiroler aus den Niederlanden ab. Der 27-jährige Kufsteiner holte am Vormittag mit seinem Mercedes die Poleposition und gewann am Nachmittag dann auch das DTM-Rennen in Assen. Der souveräne Start-Ziel-Sieg war im zwölften Rennen der erste volle Erfolg für Auer in dieser Saison.