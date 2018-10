DTM: Rast macht im Titelkampf Boden gut - Pech für Auer

Nicht optimal lief es auch für Philipp Eng: Der Salzburger hatte sich zwar als Siebenter qualifiziert, musste wegen einer Strafe aber fünf Plätze zurück. Auf Platz zwölf und damit außerhalb der Punkte kam der BMW-Pilot dann auch ins Ziel.

Ein Rennen vor dem Ende der Saison liegen zwei Mercedes-Piloten in der Gesamtwertung in Führung, das Momentum spricht aber für Audi-Star Rast: Bei maximal noch 28 zu vergebenden Punkten - 25 für den Sieg und drei für die Pole Position - liegt Rast nur noch 15 Zähler hinter Paffett. Dazwischen liegt Paul di Resta mit 233 Punkten, der Schotte wurde am Samstag Achter.