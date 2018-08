Deutschland: Grand-Prix-Hoffnung, Nordschleifen-Traum

Seit der Rekordrunde von Porsche mit dem LMP1-Boliden im Juni ist zumindest klar, dass Formel-1-ähnliche Geschwindigkeiten auf dem spektakulären Kurs machbar sind. Allerdings ist auch unbestritten, dass die Strecke den aktuellen FIA-Vorschriften für eine Formel-1-Rennstrecke nicht entspricht. Es wären zum Einen wohl Ausnahmegenehmigungen nötig, zum anderen aber auch umfassende Umbauten.

Außerdem müssten die Teams ihre Boliden für die Nordschleife umbauen. Die zahlreichen Bodenwellen und Kuppen, an denen die Autos stellenweise sogar abheben, wären für Formel-1-Boliden unmöglich zu nehmen. Radaufhängungen und Federungen müssten neu konstruiert werden. Nur für Showfahrten waren in der Vergangenheit Formel-1-Renner auf dem Nürburgring - 2007 Nick Heidfeld am Steuer eines BMW-Sauber, 2013 Michael Schumacher im Mercedes.