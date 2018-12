Der Rallye-Altmeister kehrt nach Hause zurück

Nach zwanzig Jahren am Steuer von Autos der Marken Peugeot und Citroen verabschiedet sich Sebastien Loeb mit Jahresende vom französischen PSA-Konzern - und kehrt mit einem Paukenschlag in die Rallye-Weltmeisterschaft zurück: 2019 wird der Altmeister, der im Februar 45 Jahre alt wird, insgesamt sechs Läufe der Rallye-WM am Steuer eines Hyundai bestreiten.

Es ist kein Comeback ohne Vorwarnung - ganz im Gegenteil. Schon 2018 startete der neunfache Weltmeister für sein altes Citroen-Team bei drei Läufen: in Mexiko wurde er Fünfter, bei seiner Heimrallye in Frankreich nur 14. - und dann folgte die große Sensation in Spanien, wo Loeb erstmals seit 2013 wieder einen Sieg feierte.