Der nächste Anlauf zur WM-Aufholjagd in Rot

Die Reise nach Japan erinnert die Formel 1 Jahr für Jahr an eine ihrer dunkelsten Stunden: Am 5. Oktober 2014 kam der Franzose Jules Bianchi trotz geschwenkter gelber Flaggen auf regennasser Strecke vom Kurs in Suzuka ab – und prallte unter ein Bergungsfahrzeug, mit dem gerade das Auto des Deutschen Adrian Sutil weggeräumt wurde.

Das Rennen wurde nach der 41. Runde abgebrochen, der 25-Jährige wurde aufgrund eines schweren Schädel-Hirn-Traumas notoperiert und ins künstliche Koma versetzt. Doch Jules Bianchi sollte nie wieder aufwachen: Am 17. Juli 2015 verstarb der Pilot des Marussia-Teams schließlich im Krankenhaus in seiner Heimatstadt Nizza.

Der Motorsport-Weltverband FIA zog zwei Jahre nach dem letzten Todesfall in der Formel 1 seine Lehren – das war die Geburtsstunde des Kopfschutzes Halo, der zunächst häufig kritisiert wurde, inzwischen aber bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat, wie sinnvoll und lebensrettend sein Einsatz ist.

Auch am kommenden Sonntag wird Jules Bianchi wieder auf dem Kurs von Suzuka ein Thema sein. Zumal Bianchis Freund Charles Leclerc aus Monaco wieder am Steuer eines Sauber sitzen wird. Das freilich wird nicht mehr lange so bleiben, ab dem kommenden Jahr gibt der 20-Jährige für Ferrari Gas, wo er den Finnen Kimi Räikkönen ersetzen wird.