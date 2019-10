"Das große Fragezeichen" hinter dem Formel-1-GP in Japan

Taifun Hagibis hat die Formel 1 am Samstag in Japan zum Stillstand gebracht. Aus Vorsicht vor dem drohenden Wirbelsturm wurden bereits vorab alle Aktivitäten auf dem Suzuka Circuit für den Tag abgesagt. Erst zum fünften Mal in der Formel-1-Geschichte wurden Qualifikation und Rennen (7.10 Uhr/ ORF 1, RTL und Sky) auf denselben Tag angesetzt. Die Fahrer mussten sich Ersatzbeschäftigungen suchen.

Einige wollten sich die Zeit mit Videospielen oder Serienschauen vertreiben, andere wie Sebastian Vettel planten etwas Indoor-Sport. Haas-Pilot Romain Grosjean bastelte an einem Miniaturrennwagen. Veranstalterpersonal und Teammitglieder hatten am Freitag unter höchstem Druck daran gearbeitet, das Fahrerlager sturmfest zu machen und nicht zuletzt die kostspielige sowie sensible Technik vor Nässe zu schützen. "Wir stecken ein bisschen im Niemandsland, wahrscheinlich ist aber auch Entdeckungsreise der treffendere Ausdruck", meinte Formel-1-Sportdirektor Steve Nielsen zu den ungewöhnlichen logistischen Herausforderungen durch den Sturm.