Bottas dominiert den Formel-1-Auftakt, Ferrari enttäuscht

Den Grundstein legte Bottas beim Start, als er Pole-Position-Mann Hamilton überholte. Am Ende kam er 20,8 Sekunden vor seinem Stallgefährten ins Ziel - so groß war der Vorsprung eines Siegers in der Vorsaison in keinem Rennen gewesen. Zum Drüberstreuen schnappte sich Bottas im Finish in 1:25,580 Minuten auch noch die schnellste Rennrunde, die neuerdings mit einem zusätzlichen Punkt für die WM-Wertung belohnt wird.

Red-Bull-Honda funktioniert

Hamilton gratulierte Bottas zu einem "unglaublichen Rennen" und freute sich ob des Doppelsieges zum Auftakt über ein "super Wochenende für das Team". Den Anschluss an seinen Teamkollegen, nun ebenfalls Bartträger, verlor der Brite nach einem frühen Boxenstopp. Mercedes musste diesen vorziehen, um Hamiltons Position gegen Vettel zu verteidigen. Beide WM-Rivalen des Vorjahrs hatten dann im Finish mit älteren Reifen zu kämpfen.

Der Ferrari-Star kam schon nach 15 von 58 Runden zum Reifenwechsel. "Wieso die den Vettel so früh hereingeholt haben, wussten wir nicht", erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im ORF-Interview. Die Strategie bei Hamilton sei dadurch "nicht ideal" gewesen. Der Wiener freute sich aber für seinen Schützling Bottas: "Er hat so eine schwierige Zeit gehabt im letzten halben Jahr. Die Leute haben ihn abgeschrieben und dann kommt er zurück und dominiert nach Belieben."