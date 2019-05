Barcelona: Bottas mit Bestzeit im ersten Training

WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas ist im ersten Training zum Formel-1-Rennen in Spanien Bestzeit gefahren. Der finnische Mercedes-Pilot verwies am Freitag in Barcelona Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel mit 0,115 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vettels Teamkollege Charles Leclerc aus Monaco.

Der fünffache Weltmeister Lewis Hamilton musste sich im Silberpfeil bei den ersten Übungsrunden mit Rang vier begnügen. Der Brite hatte das Rennen in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Ferrari setzt auf dem Circuit de Catalunya auf eine neue Motoren-Ausbaustufe und will damit beim Europa-Auftakt die jüngste Siegesserie von Mercedes beenden.

Kurz vor Ende wurde das Training abgebrochen, nachdem der Kanadier Lance Stroll mit seinem Racing-Point-Rennwagen in die Streckenbegrenzung gekracht war. Bester Red Bull-Pilot war Pierre Gasly (FRA) als Achter, der niederländische WM-Vierte Max Verstappen kam nur auf Platz zwölf.

Auftakt-Rekord

In der WM-Gesamtwertung hat Vettel vor dem fünften Saisonlauf am Sonntag (15.10 Uhr/ RTL und Sky) bereits 35 Punkte Rückstand auf den führenden Bottas. Nur einen Zähler hinter dem Finnen liegt Titelverteidiger Hamilton auf Rang zwei. Mit vier Doppel-Erfolgen in Serie hatten die Silberpfeile einen Auftakt-Rekord für die Formel 1 aufgestellt. Die Saison umfasst insgesamt 21 Grand Prix.

1. Session:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:17,951 Min. - 2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,115 Sek. - 3. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,221 - 4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,624 - 5. Romain Grosjean (FRA) Haas-Ferrari 0,992 - 6. Carlos Sainz ( ESP) McLaren-Renault 1,204 - 7. Kevin Magnussen (DEN) Haas-Ferrari 1,229 - 8. Pierre Gasly (FRA) Red Bull-Honda 1,334. Weiter: 12. Max Verstappen ( NED) Red Bull-Honda 1,893