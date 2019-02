Angriff auf Mercedes: Das ist der neue F1-Ferrari

Schon eine halbe Stunde vor der offiziellen Präsentation des neuen Formel-1-Boliden von Ferrari tauchten am Freitag online einige Bilder des SF90 getauften Renners auf. Auffällig am neuen Auto von Sebastian Vettel und Charles Leclerc ist vor allem der in dunklem Grau gehaltene Hauptsponsor "Mission Winnow" - eine nicht unumstrittene Marke des Tabakkonzerns Philipp Morris, die seit dem Japan-GP 2018 auf dem Ferrari zu sehen ist.

Offiziell vorgestellt wird das neue Auto um 10.45 Uhr auf der Ferrari-Website.