Als Weltverbesserer unglaubwürdig: Alonso watscht Hamilton ab

Ex-Formel-1-Champion Fernando Alonso hat Lewis Hamilton für seine jüngsten Äußerungen in den sozialen Medien zur Klimakrise kritisiert. Hamilton hatte vor ein paar Tagen unter anderem gemeint, Veganer zu werden, sei "der einzige Weg, unseren Planeten zu retten". Alonso gefiel das offenbar nicht. "Wir wissen alle, was für einen Lifestyle Lewis hat", sagte er dem spanischen Radiosender Cadena Cope.

" Formel-1-Fahrer nehmen 200 Flüge im Jahr. Dann kannst du nicht sagen, 'ich esse kein Fleisch'", kreidete der 38-Jährige an, der während der Saison 2007 Hamiltons Teamkollege bei McLaren-Mercedes war. "Ich würde nie solche Botschaften verbreiten wie Lewis. Du kannst nicht an einem Tag das eine sagen und am anderen das Gegenteil tun", meinte Alonso und ergänzte: "Ich glaube, ich würde meine Ernährungsgewohnheiten für mich behalten."