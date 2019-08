Mattersburg will die Wiener Austria "in eine Krise stürzen"

Sturm Graz ist in der Meisterschaft noch ungeschlagen und hat noch kein Gegentor kassiert. Sorgen hat man trotzdem, denn im Stadion hat sich ein Rasenpilz breitgemacht. Wie schon bei Rapid und in Mattersburg leidet nun auch das Grün im Grazer Stadion unter dem unerwünschten Eindringling. Was im Herbst noch zu größeren Problemen führen kann, denn nicht nur Sturm und der GAK tragen dort die Ligaspiele aus, der WAC spielt auch drei Mal in der Europa League in Graz. Laut steirischen Medienberichten komme der Übeltäter aus Wien, der GAK habe sich den Pilz beim Auftaktmatch in Floridsdorf eingetreten.

Jedenfalls kommt es Sturm nicht ungelegen, dass man der Grazer Wiese am Sonntag eine Pause gönnen kann: Man fährt ein paar Kilometer weiter nordöstlich zum Derby in Hartberg.