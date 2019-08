Die Krise der Austria: Keine Tore, keine Ideen, keine Kraft

Durchschnittliches Personal

Austrias Erfolgsarmut dauert nun schon saisonübergreifend an. Max Sax und Alon Turgeman sollten nach Verletzungen bald wieder matchtauglich sein, beide sollten der Austria weiterhelfen können. Dennoch ist der Kader in seiner Gesamtheit nicht mehr als Durchschnitt, was nach dem Stadionumbau auch am engen finanziellen Rahmen liegt. Und die herausragenden Spieler wie Grünwald (30), Madl (31) und Klein (32) sind schon im reiferen Alter, Madl ist zudem verletzungsanfällig. Von den Jungen kommt nicht viel nach, Dominik Prokop stagniert. Die Stürmer arbeiten viel, treffen aber wie ihre Kollegen nicht. Zwei Tore in den jüngsten drei Spielen sind zu wenig.

Große Erwartungshaltung

Bei der Austria wird immer mehr erwartet. Ein Arbeiten in Ruhe ist kaum möglich. „Woanders hört man bei Niederlagen eine Stimme, hier hörst du zehn Stimmen“, sagt Ilzer. Den Druck machen sich auch die Spieler selbst. „Das Spiel in Mattersburg ist schon das Spiel des Jahres“, sagt Klein. Der akribische Arbeiter Ilzer weiß, was tun ist: „Ich muss die Spieler aufrichten. Wir müssen die positiven Dinge herausziehen. Aber ja, wir brauchen dringend Siege.“