Sport

Weltrekord! Kenianer knackt Marathon-Schallmauer

Der Kenianer Sebastian Sawe blieb beim London-Marathon als erster Mensch unter zwei Stunden und sorgte für einen neuen Weltrekord.
26.04.2026, 12:56

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Weltrekordler Sawe

Der Kenianer Sabastian Sawe ist in London als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Der 29-Jährige gewann bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und war damit schneller als der bisherige Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden lief. 

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Sebastian Sawe

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