Weltrekord! Kenianer knackt Marathon-Schallmauer
Der Kenianer Sebastian Sawe blieb beim London-Marathon als erster Mensch unter zwei Stunden und sorgte für einen neuen Weltrekord.
Der Kenianer Sabastian Sawe ist in London als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Der 29-Jährige gewann bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und war damit schneller als der bisherige Weltrekord seines Landsmanns Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden lief.
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