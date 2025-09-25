Mit nur 30 Jahren: Marathon-Siegerin aus Äthiopien verstorben
Tiefe Trauer um Shewarge Alene. Die Siegerin des Stockholm-Marathons 2025 ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben.
Der Veranstalter gab bekannt: „Mit tiefer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod von Shewarge Alene, der Gewinnerin des adidas Stockholm Marathon 2025, erhalten.“
Weiter heißt es in der Mitteilung: „Shewarge Alene fühlte sich während einer Trainingseinheit unwohl und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihr Leben leider nicht mehr gerettet werden konnte. Shewarge Alene wurde 30 Jahre alt. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“
Die äthiopische Läuferin hatte im Mai dieses Jahres den Marathon in Stockholm gewonnen, mit einer Zeit von 2:30:38 Stunden – nur sechs Sekunden vor ihrer Landsfrau Muluhabt Tsega. Damit blieb sie knapp drei Minuten über ihrer persönlichen Bestzeit von 2:27:26 Stunden, die sie im Oktober 2023 beim Kapstadt-Marathon aufgestellt hatte. Vier Monate nach diesem großen Erfolg kam nun ihr plötzlicher Tod.
Medien zitieren eine Teamkollegin aus Addis Abeba mit den Worten: „Shewarge war eine zielstrebige Sportlerin, aber auch eine großzügige Freundin, die immer bereit war, andere zu ermutigen.“
Ein äthiopischer Trainer wird außerdem mit den Worten zitiert: „Wir haben nicht nur eine großartige Läuferin verloren, sondern auch ein Vorbild für junge Mädchen in ihrem Land.“
Alene lebte zuletzt in Mexiko, trainierte laut „Ethio Runners“ jedoch weiterhin in Äthiopien. Insgesamt nahm sie an 27 Marathons teil, von denen sie 12 gewinnen konnte und bei neun weiteren auf dem Podium stand. Im Jahr 2010 stellte sie zudem einen Straßenrekord beim Mount Washington Road Race auf und lief die Strecke in 1:08:21 Stunden. Beeindruckend war dabei, dass sie sich kurz vor dem Start ein Paar Laufschuhe ausleihen musste.
In diesem Jahr erzielte sie ihre Bestzeit über die volle Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern mit 2:29:34 Stunden.
