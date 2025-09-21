Kenianer gewinnt Berlin-Marathon in Top-Zeit

Der Kenianer Sabastian Sawe verbesserte am Sonntag in Berlin seine Marathon-Weltbestleistung vom heurigen London-Marathon auf 2:02:16 Std.. Der Angriff auf den Streckenrekord seines Landsmannes Eliud Kipchoge (2:01:09) und den Weltrekord seines später ums Leben gekommenen Landsmanns Kelvin Kiptum (2:00:35) misslang wegen des Wetters. Schwüle Bedingungen bei 23 Grad waren für die Marathonis zu heftig. Der 29-jährige Sawe hat alle seine bisherigen drei Marathons gewonnen.

Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Japaner Akria Akasai betrug 3:59 Minuten. Als bester Österreicher belegte Mario Bauernfeind in 2:20:01 Rang 34, Peter Herzog gab nach Passieren der 25-km-Marke auf.

Schnellste Frau war die Kenianerin Rosemary Wanjiru in 2:21:05 Std.