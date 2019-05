Frühes Aus: Thiem verliert in Rom Thriller gegen Verdasco

Es bleibt dabei: Dominic Thiem kann gegen Fernando Verdasco nicht gewinnen. Auch nach dem vierten Duell auf der ATP-Tour gegen den spanischen Routinier ging Österreichs Tennis-Ass als Verlierer vom Platz. Diesmal musste sich der Niederösterreicher in der zweiten Runde des Masters in Rom geschlagen geben. Nach einem spannenden Match hieß es nach 2:43 Stunden 6:4, 4:6 und 5:7 aus der Sicht der österreichischen Nummer vier der Welt.

Für Thiem ist das frühe Aus ein Rückschlag bei seiner Generalprobe für die French Open. Der 25-Jährige ist damit wie im Vorjahr gleich zum Auftakt (nach einem Freilos) ausgeschieden.

Thiem spielt später noch an der Seite von Jürgen Melzer im Doppel. Dieser feuerte an der Seite von Thiem-Coach Nicolas Massu und Physio Alex Stober in der Spielerbox auch im Einzel an.