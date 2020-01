Letzter EURO-Test für das ÖHB-Team

Österreichs Handball-Nationalteam wird am Montag, den 6. Jänner, um 14:30 sein letztes Vorbereitungsspiel für die Heim-EURO gegen Deutschland bestreiten. Das Duell mit unseren Nachbarn, die 2016 in Polen Europameister wurden, steigt in der Wiener Stadthalle, wo die rote Equipe nur wenige Tage später all seine EURO-Spiele bestreiten wird.

"Das ist für das gesamte Team ein großartiger Test", sagt Teamchef Aleš Pajovič auf dieses Spitzenspiel. So sieht es auch der in Deutschland für den THW Kiel spielende ÖHB-Star Nikola Bilyk. "Es ist eine große Ehre in so einer Halle spielen zu können und natürlich freuen wir uns auch auf die Unterstützung unserer Fans. Das ist immer ein großer Vorteil", sagt der Mannschaftskapitän.

Die Österreicher rechnen sich durchaus Chancen gegen die Deutschen aus. "Wenn wir unsere Leistung abrufen und den Spirit auf die Platte bringen, wird der Funke aufs Publikum überspringen", glaubt Tormann Thomas Bauer.