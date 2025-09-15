Die Hürden gemeistert: Enzo Diessl läuft ins WM-Halbfinale

Großer Erfolg i n Japan: 110-m-Hürdensprinter Enzo Diessl erreichte bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Halbfinale. Der Steirer kam in seinem Vorlauf am Montag an die fünfte Stelle, stieg mit seiner Zeit von 13,37 Sekunden aber in die Vorschlussrunde am Dienstag auf.