Die Hürden gemeistert: Enzo Diessl läuft ins WM-Halbfinale
Der Steirer kam im 110m-Hürdensprint in seinem Vorlauf am Montag an die fünfte Stelle, stieg mit seiner Zeit von 13,37 Sekunden aber in die Vorschlussrunde am Dienstag auf.
Großer Erfolg i n Japan: 110-m-Hürdensprinter Enzo Diessl erreichte bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Halbfinale. Der Steirer kam in seinem Vorlauf am Montag an die fünfte Stelle, stieg mit seiner Zeit von 13,37 Sekunden aber in die Vorschlussrunde am Dienstag auf.
Der U23-Europameister erreichte gesamt die 18.-schnellste Zeit unter 42 Teilnehmern. Er befand sich letztlich auch im schnellsten aller Vorläufe, Bester war der Jamaikaner Tyler Mason in 13,17.
Kommentare