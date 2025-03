Misshandlung durch den Vater: Ein Olympiasieger und Weltmeister klagt an

Ingebrigtsen erzählt von Schlägen und Tritten

Kurz nach seiner Rückkehr von der Hallen-WM in China erzählte Jakob Ingebrigtsen im Gerichtssaal im norwegischen Sandnes NTB zufolge von einem Vorfall, der sich ereignete, als er im Grundschulalter war. Demnach habe sein Vater ihn in den Bauch getreten, nachdem er beim Tretroller-Fahren hingefallen sei. Ein anderes Mal habe Gjert Ingebrigtsen ihn mehrfach auf den Kopf geschlagen. Insgesamt habe er sich von seinem Vater kontrolliert und manipuliert gefühlt, sagte Jakob Ingebrigtsen laut Agenturangaben. In den kommenden Tagen soll auch Jakob Ingebrigtsens jüngere Schwester gegen ihren Vater aussagen.

Die Verhandlung soll bis Mitte Mai andauern.