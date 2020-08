Leichtathletik: Ivona Dadic siegt mit Jahresweltbestleistung

Ivona Dadic gewann in Abwesenheit von Verena Preiner und Sarah Lagger erwartungsgemäß die Mehrkampf-Staatsmeisterschaften in Vorarlberg. Nach 13,57 Sekunden über 100 Meter Hürden, 1,78 Metern im Hochsprung, 14,58 Metern im Kugelstoßen und 24,21 Sekunden über 200 Meter beendete die Oberösterreicherin den regnerischen Tag eins bei 15 Grad mit 3.787 Punkten.

Am ebenfalls nassen Sonntag startete sie mit der Saisonbestleistung von 6,25 Metern im Weitsprung. Nach 47,93 Metern im Speerwurf lief Dadic die 800 Meter in 2:15,57 Minuten, eine weitere Saisonbestleistung, das ergab 6.419 Punkte in der Endabrechnung. Damit blieb die 26-Jährige zwar unter ihrer Bestmarke (6.552), die Bilanz im Wettkampfjahr 2020 stimmt aber dennoch, denn die Athletin von Union St. Pölten überbot die Jahresweltbestleistung der Ukrainerin Alina Schuch (6.386).