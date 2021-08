Kuriose 13. Vuelta-Etappe: Jakobsen mit Defekt, Sénéchal siegt

Riesenpech für Fabio Jakobsen

Drei Ausreißer durften am Freitagnachmittag Stunde um Stunde 1:30 Minuten vor dem Feld fahren und schwitzen. 60 Kilometer vor dem Ziel leisteten sich einige Herren im Hauptfeld einen Jux und beschleunigten von 31 auf 65 Stundenkilometer, um das Feld zu sprengen und die Sprinterteams zu ärgern.

Fünf Kilometer später war die Raserei mangels Einigkeit beendet und das Feld wieder geschlossen. Doch die Ausreißer lagen nur noch 20 Sekunden voran, die Chance, zu ihnen aufzuschließen, mochte sich aber niemand antun. 28 Kilometer vor dem Ziel war das Trio dennoch mit seinen Kräften am Ende und wurde vom Hauptfeld geschluckt.

So kam es am Ende programmgemäß zum Massensprint – doch überraschend nicht zum dritten Etappenerfolg des Niederländers Fabio Jakobsen, der nach seinem fürchterlichen Sturz bei der Polen-Rundfahrt vor rund einem Jahr stärker denn je in die Pedale tritt. Denn 1.300 Meter vor dem Zielstrich hatte Jakobsen einen Defekt, und so mussten es seine Kollegen von Deceuninck-Quick Step richten. Und der Franzose Florian Sénéchal, sonst als Anfahrer im Einsatz, feierte den größten Erfolg seiner Karriere.

"Es war alles für Fabio gemacht, und dann hatte er auf einmal dieses technische Problem. So habe ich dann einfach alles rausgehauen." Der erste Sieg bei einer Grand Tour war für Florian Sénéchal "einfach verrückt. Ich habe die ganze Zeit noch gewartet, dass Alberto Dainese vorbeizieht, aber er ist einfach nicht gekommen."

In der Gesamtwertung führt weiter der Norweger Odd Christian Eiking (Intermarché – Wanty-Gobert), der slowenische Titelverteidiger Primoz Roglic ist weiter Dritter und Felix Großschartner Zehnter.

Die nächste Klettertour

Am Samstag folgt zur Abwechslung wieder eine Bergetappe, die 165,7 Kilometer von Don Benito auf den Pico Villuercas bringen eine Bergwertung der ersten Kategorie (Puerto Collado de Ballesteros/2,8 Kilometer mit durchschnittlich 14 und bis zu 20 Prozent Steigung) und das 14,5 Kilometer lange Finale (6,2 Prozent und bis zu 15). Und wohl den nächsten Versuch von Primoz Roglic, sich wieder dem Roten Trikot anzunähern.